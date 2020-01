Une conférence-débat à Rabat braque les projecteurs sur “Capital et idéologie” du penseur français Thomas Piketty

vendredi, 24 janvier, 2020 à 9:35

Rabat – L’ouvrage “Capital et idéologie” de l’économiste français Thomas Piketty a servi de fil conducteur pour une conférence-débat organisée à l’initiative de la Fondation Abderrahim Bouabid, jeudi à Rabat, en présence d’un parterre d’universitaires et de personnalités des mondes de la politique, de l’économie et des finances.

Animée par MM. Ali Bouabid, délégué général de la Fondation Abderrahim Bouabid, Omar El Hyani militant politique et Mohamed Oubenal, chercheur à l’Institut royal de la culture amazighe, cette rencontre qui s’est déroulée dans une salle archicomble à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, a été marquée par un exposé de M. Piketty sur les axes de son livre, suivi d’un débat passionné avec des intervenants de divers horizons.