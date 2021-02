Conférence sur les opportunités d’investissement dans la région Fès-Meknès

mercredi, 17 février, 2021 à 21:09

Fès- “Banque de projets et Programme TATWIR : opportunités d’investissement dans la région Fès-Meknès” est le thème d’un webinaire organisé, mercredi à Fès, par le Centre régional d’investissement (CRI).

Initiée en partenariat avec le ministère de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Maroc-PME et l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), cette webconférence a été l’occasion de présenter aux acteurs publics et privés, ainsi que les investisseurs et porteurs de projets, les multiples opportunités d’investissement qu’offre la région Fès-Meknès dans différents domaines d’activité.