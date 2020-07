Confinement: 51,5% des Marocains passent plus de temps à la communication et aux loisirs via les TIC

lundi, 27 juillet, 2020 à 8:53

Casablanca – Plus de la moitié des Marocains (51,5%) ont consacré, durant le confinement imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), plus de temps à la communication et aux loisirs via les technologies de l’information et de la communication (TIC), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).