Le Conseil de Bank Al-Maghrib n’écarte pas de réunions “exceptionnelles” avant sa prochaine session trimestrielle

mardi, 17 mars, 2020 à 21:19

Deux individus âgés de 38 ans et 45 ans, l’un journalier et l’autre commerçant, ont été arrêtés lundi pour leur implication présumée dans des publications sur les réseaux sociaux, qui incitent à entraver l’exécution des mesures publiques de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), et la perpétration de crimes et délits contre les personnes et l’ordre public, a-t-on appris auprès de la préfecture de police de Tétouan.