Le Conseil de la concurrence attache une grande importance à l’impact de l’économie numérique sur la concurrence dans les marchés

mercredi, 4 mars, 2020 à 17:47

Rabat – Le Président du Conseil de la Concurrence, Driss Guerraoui, a affirmé, mercredi à Rabat, que le Conseil attache une grande importance à l’impact de l’économie numérique sur les conditions de la concurrence dans les marchés.

Intervenant à l’inauguration d’un séminaire nationale sur le thème “Droit et économie de la concurrence et protection des données à caractère personnel”, M. Guerraoui a indiqué que “depuis la réactivation du Conseil de la concurrence, il tient à attacher une grande importance à l’étude de l’impact de l’économie numérique sur les conditions de concurrence sur les marchés, le Conseil a également fait de cette question une question importante, visant à connaître ses membres, ses cadres ainsi que son effet sur l’économie nationale.

M. Guerraoui a ajouté que l’étude du droit et de l’économie de la concurrence et de la protection des données à caractère personnel constitue également l’un des sujets d’actualité qui attirent de plus en plus l’attention des autorités de la concurrence, et qui s’inscrit dans un contexte national et international qui connait un mouvement dynamique et une croissance soutenue au niveau de l’économie numérique, notamment dans un contexte de créativité continue qui se caractérise par une énorme accumulation de données.

Selon M. Guerraoui, cette situation s’explique par le fait que ces mégadonnées sont devenues une préoccupation dans les domaines liés à la protection de la vie privée des individus, à la protection des consommateurs et à l’application du droit de la concurrence, car elles sont plus susceptibles d’être exploitées par les entreprises et les plateformes numériques si elles sont collectées et traitées, ce qui leur confère un pouvoir de marché avec des effets secondaires.

Il a expliqué que l’importance et la complexité des problèmes posés par la mise en œuvre de la loi et l’économie de la concurrence dans ses multiples interventions dans l’utilisation des données personnelles à des fins commerciales mettent le Conseil de la concurrence et à la Commission Nationale de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et les organes constitutionnels nationaux chargés des questions de contrôle et de gouvernance économique devant un défi majeur lié à la mise à contribution de l’intelligence collective des experts, les compétences et les cadres de ces institutions pour proposer des réponses appropriées de mise à jour jour des lois et de développement des politiques au service des intérêts des entreprises et des citoyens sur le territoire national.

À la lumière de l’influence croissante que les mégadonnées exercent sur l’évolution du climat concurrentiel dans le secteur bancaire, M. Guerraoui a indiqué que les banques utilisent actuellement de nouveaux moyens technologiques, y compris la technologie des blockchains et l’intelligence artificielle, basée sur l’exploitation d’une large base de données afin de proposer de nouveaux services aux clients, soulignant que de nouveaux acteurs dans ce domaine peuvent recourir à la technologie financière qui vise à proposer des services bancaires sur le net via des performances par carte électronique.

Dans ce contexte, le Président du Conseil a noté que, conscients des préoccupations liées à la concurrence, le Conseil de la concurrence et la CNDP s’activent à cerner ce phénomène, en vue d’aborder ses ramifications complexes pour une vision plus claire de la structure du marché et des changements potentiels.

Il a souligné que le thème choisi pour ce séminaire constitue une opportunité pour enrichir le débat, d’échanger les idées et les points de vue afin de développer les principales composantes de la vision nationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et le droit de la concurrence et l’économie, une vision basée sur une approche partagée, efficace et capable de fournir les moyens juridiques et techniques nécessaires pour renforcer l’immunité de notre pays dans un domaine très sensible au cœur de la sécurité nationale de l’information dans sa dimension stratégique.

Pour sa part, le Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui a précisé que cette conférence est une opportunité pour partager les idées et les visions sur les risques et les menaces réels pesant sur les données à caractère personnel des individus et le principe de la liberté de la concurrence, en raison des manifestations croissantes de l’exploitation arbitraire d’une position dominante sur le marché, fondée sur le non-respect des règles de traitement des données personnelles.

Dans une allocution de circonstance, le ministre a annoncé que “les transformations auxquelles nous assistons aujourd’hui dans les sociétés modernes en raison de la mondialisation et de l’économie transcontinentale, ont conduit à l’émergence d’un modèle économique basé sur l’exploitation des données personnelles des individus comme matière première, que certains considèrent comme de l’or noir du 21e siècle”.

Il a indiqué que l’exploitation de certaines multinationales de leur monopole sur les données à caractère personnel pose aux instantes de contrôle opérant dans le domaine de la protection des données personnelles et de l’économie de la concurrence de réels défis pour répondre à ce phénomène en forte croissance.

M. Hajoui a ajouté que le Maroc enregistre un progrès considérable de la technologie numérique moderne, qui le place au cœur de ces défis, ce qui requiert la recherche continue de possibles créneaux de développement pour renforcer les deux systèmes de protection des données à caractère personnel et la liberté de concurrence.

Cette conférence ce concentre sur l’étude et l’analyse des multiples problèmes complexes qui découlent de l’exploitation arbitraire de la position dominante des grandes entreprises sur le marché basée sur l’exploitation des données à caractère personnel. Il vise à proposer des solutions pour confronter et atténuer ce phénomène, a-t-il fait remarquer.

Le programme de ce séminaire, organisé par le Conseil de la Concurrence et la CNDP, comporte un ensemble de panels portant notamment sur la “Protection des données à caractère personnel, droit et économie de la concurrence”, “Protection des données à caractère personnel et concurrence dans le secteur du commerce électronique” et la “Gestion des données à caractère personnel par les plateformes numériques internationales et leurs impacts sur le marché national”.