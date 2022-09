Le Conseil de la concurrence publie son avis sur les conséquences de la flambée mondiale des prix des intrants et matières premières sur le marché des carburants au Maroc

lundi, 26 septembre, 2022 à 21:39

Rabat – Le Conseil de la concurrence a publié, lundi, son avis n°A/3/22 sur la flambée des prix des intrants et matières premières au niveau mondial et ses conséquences sur le fonctionnement concurrentiel des marchés nationaux pour le cas des carburants (Gasoil et Essence).