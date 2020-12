Le Conseil de la Concurrence tient la 9e session ordinaire de sa formation plénière

mercredi, 30 décembre, 2020 à 13:03

Rabat – Le Conseil de la concurrence a tenu, mercredi par visioconférence, la neuvième session ordinaire de sa formation plénière, consacrée notamment à l’examen et l’approbation du budget du Conseil au titre de l’exercice 2021 et de deux projets de décisions relatives à deux opérations de concentration économique.

Dans une déclaration à la MAP, peu avant le début de cette session, le Président du Conseil de la Concurrence, Driss Guerraoui, a relevé que les membres du Conseil auront à examiner et adopter et donc statuer sur les procès verbaux des trois réunions de sa huitième session ordinaire organisée le 28 octobre et les 9 et 16 novembre derniers.

Le Conseil de la Concurrence examinera également et adoptera en deuxième lecture le projet du Budget du Conseil au titre de l’exercice 2021, comme il statuera sur deux projets de concentration économique, a-t-il précisé.

Le premier projet concerne l’acquisition par la société “Amethis” du capital et des droits de vote de la société “Magriser sarl”, et le second projet est relatif à la création d’une entreprise commune entre la société “Vivo Energy Maroc” et la société “Tenor Restauration sarl”.

M. Guerraoui a, en outre, souligné que le Conseil de la Concurrence continue à remplir ses missions constitutionnelles visant à examiner toutes les prérogatives qui relèvent de ses compétences afin d’élever cette institution constitutionnelle au rang d’institution qui joue un rôle important au sein de l’édifice institutionnel national conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, à savoir une institution qui exerce ses missions en toute neutralité et en toute indépendance.

Ceci est dans la finalité de renforcer les bases de la gouvernance économique responsable et pour que cette institution soit un noyau dans le cadre de l’ensemble de l’édifice institutionnel en matière de régulation et de gouvernance des activités économiques au niveau national avec leurs dimensions internationales, a poursuivi le président du Conseil.

Le Conseil de la concurrence est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole.