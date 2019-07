Conservation foncière : Campagne de sensibilisation des MRE aux services digitalisés de l’ANCFCC

lundi, 1 juillet, 2019 à 16:56

Rabat – La deuxième phase de la campagne de sensibilisation autour des services digitalisés de la conservation foncière auprès des usagers marocains établis à l’étranger, a été lancé lundi à Rabat à l’initiative conjointe du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

A cette occasion, le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, et le directeur général de l’ANCFCC, Karim Tajmouati, ont signé la convention relative au renouvellement du partenariat entre les deux parties visant à rapprocher les usagers marocains à l’étranger des divers services proposés par l’agence.

Dans une déclaration à la MAP en marge de la cérémonie de signature, M. Benatiq a indiqué que le renouvellement de cette convention vient souligner l’importance du chantier de la digitalisation qui a contribué à atteindre un plus grand nombre de Marocains du monde et leur a permis de faciliter l’accès aux services de l’ANCFCC.

La dématérialisation de l’administration électronique redéfinit la relation entre l’administration et les citoyens, a-t-il relevé, notant que les services proposés, notamment la plateforme “Mohafadati”, ont permis la simplification des procédures qui pourront être accomplies sans déplacement et de manière sécurisée.

Et d’ajouter que la plateforme “Mohafadati” est un service gratuit simple d’accès et à partir duquel tout citoyen peut être informé de toute opération concernant son titre foncier, quelle qu’en soit la nature.

La convention est la concrétisation des engagements des deux parties dans le cadre du développement de l’administration électronique, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, a rappelé le ministre délégué.

De son côté, M. Tajmouati a mis en avant l’importance du partenariat entre le ministère et l’ANCFCC qui favorise une plus grande proximité de l’administration vis-à-vis des citoyens, faisant savoir que la convention d’une durée de deux ans consiste à “travailler main dans la main dans le cadre d’une action proactive à l’égard de nos concitoyens du monde de manière à répondre aux questions liées notamment à l’immatriculation de leurs biens”.

Un certain nombre de services ont été conçus et déployés au cours des deux dernières années, en particulier le certificat de propriété électronique, la plateforme “Mohafadati”, ainsi que les services liées au cadastre, a-t-il précisé, ajoutant que l’Agence est résolument engagée en faveur de la digitalisation de ses métiers et de ses prestations.