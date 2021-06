Convention de partenariat entre la DGAPR et la Fondation Othman Benjelloun

vendredi, 18 juin, 2021 à 19:20

Rabat – La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) et la Fondation Othman Benjelloun ont signé, vendredi, une convention de partenariat dans le cadre de l’ouverture aux initiatives visant à renforcer les programmes de qualification destinés aux détenus.

Dans un communiqué, la DGAPR indique que cette convention vise à promouvoir les programmes de qualification de la femme incarcérée et à améliorer la situation de cette catégorie sociale, conformément aux Hautes orientations et instructions de SM le Roi Mohammed VI visant à entourer les détenus des établissements pénitentiaires de la sollicitude pleine et continue.

Il a été convenu entre les deux parties de mettre en place une commission mixte chargée d’élaborer un plan d’action annuel pour veiller à la mise en oeuvre des clauses de cet accord, conclut la source.