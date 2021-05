Recherche scientifique: Partenariat entre l’Ecole Hassania et des entreprises publiques

vendredi, 7 mai, 2021 à 14:25

Rabat – Des conventions de partenariat ont été signées, vendredi à Rabat, entre l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) et certains établissements et entreprises publiques (EPP) sous la tutelle du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Signées lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, ces accords portent sur le domaine de la formation et de la recherche scientifique entre l’EHTP et ces EEP.