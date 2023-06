La coopération agricole au menu d’entretiens à Rabat entre MM. Sadiki et Kakubo

mercredi, 31 mai, 2023 à 19:47

Rabat – Les moyens de renforcer la coopération dans le domaine agricole ont été au menu d’entretiens, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Zambie, Stanley Kasongo Kakubo.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, M. Sadiki s’est félicité des relations de fraternité qui lient le Maroc et la Zambie, indiquant que les discussions ont porté sur la coopération dans le secteur agricole, notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau d’irrigation.

La valorisation des produits agricoles, le transfert de bonnes pratiques, les mesures prises dans le cadre de la stratégie “Génération Green” ainsi que les mesures prises pour l’accompagnement des agriculteurs, ont également été évoqués lors de cette rencontre, a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Kakubo a fait savoir que cette rencontre a été l’occasion de discuter des “moyens clés” permettant d’entamer une coopération mutuellement bénéfique avec le Maroc, saluant, dans ce sens, les avancées du Royaume dans le domaine.

Et de relever qu’il est aussi question d’élargir davantage les champs de coopération dans le domaine, notamment en matière de production d’engrais et d’exportation de denrées alimentaires, tout en profitant de l’expertise du Royaume en la matière.

Porteur d’un message à SM le Roi Mohammed VI, du Président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, M. Kakubo a été reçu mercredi par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec M. Bourita, le ministre zambien avait convenu avec son homologue marocain de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines.