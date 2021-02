La coopération dans le domaine de l’énergie durable au centre d’un entretien maroco-éthiopien à Addis-Abeba

jeudi, 25 février, 2021 à 17:10

Addis-Abeba – La coopération entre le Maroc et l’Ethiopie dans le domaine de l’énergie durable a été au centre d’un entretien, jeudi à Addis-Abeba, entre le ministre éthiopien de l’eau, de l’irrigation et de l’énergie, M. Sileshi Bekele et l’ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Mme Nezha Alaoui M’Hammdi.

Lors de cette entrevue, les deux parties se sont penchées sur la mise en œuvre de la Coalition pour l’accès à l’énergie durable, une initiative créée conjointement par l’Ethiopie et le Maroc, à l’occasion du sommet Action Climat de l’ONU, tenu le 23 septembre 2019 à New York, avec pour objet d’assurer un accès à l’énergie à 100 % dans les Pays les moins avancés et autres pays en développement d’ici 2030.

Cette coalition qui a été initiée dans le cadre de la coopération Sud-Sud prônée par le Maroc, a été saluée lors de ce Sommet en recueillant le soutien de plus de 80 pays et institutions.

La diplomate marocaine a également abordé avec le ministre éthiopien, la finalisation des travaux de l’Institut de gestion de l’eau construit par le Maroc dans la cadre de l’accord signé à cet effet à l’occasion de la Visite Royale en Ethiopie en 2016.

A l’issue de cette entrevue, les deux parties se sont engagées à renforcer davantage la coopération entre le Royaume et l’Ethiopie.