Coopération et complémentarité entre les pays africains : clé d’un tourisme durable dans le continent (ambassadeur du Maroc en GB)

lundi, 10 juin, 2019 à 12:10

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Santé ont assuré, dimanche, s’être engagés à mettre en œuvre 14 points ayant fait l’objet d’accord avec les représentants des étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.