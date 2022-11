Coopération industrielle : M. Mezzour s’entretient à Madrid avec son homologue espagnole

vendredi, 11 novembre, 2022 à 19:52

Madrid – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a tenu, vendredi à Madrid, une réunion de travail avec la ministre espagnole de l’Industrie, du commerce et du tourisme, Mme Reyes Maroto, axée sur l’examen des perspectives de développement de la coopération industrielle et commerciale entre les deux pays.