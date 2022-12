COP 15: Le Maroc souligne l’impérieuse nécessité d’adopter un cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020

samedi, 17 décembre, 2022 à 15:26

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a présidé, samedi à Errachidia, la cérémonie de signature de 61 conventions d’appui aux projets et initiatives locales pour l’adaptation de l’agriculture oasienne aux changements climatiques.