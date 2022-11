COP27: Accord de coopération entre l’AMEE et l’AEME du Sénégal

lundi, 14 novembre, 2022 à 20:00

Charm el-Cheikh – Un accord de coopération a été signé, lundi à Charm el-Cheikh, entre l’Agence marocaine pour l’Efficacité énergétique (AMEE) et l’Agence sénégalaise pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie (AEME), en marge de la COP27.

Ainsi, les partenaires conviennent de coopérer étroitement et de se consulter sur les questions d’intérêt mutuel afin d’atteindre leurs objectifs communs, notamment, la promotion de l’efficacité et de la sobriété énergétiques; le renforcement de la capacité et la sensibilisation aux enjeux de l’énergie et du climat; la promotion des énergies renouvelables décentralisées et la promotion des métiers verts.

En vertu de cet accord, signé par les directeurs généraux de l’AMEE, Saïd Mouline et de l’AEME, Saer Diop, les deux parties s’engagent à mettre en œuvre des initiatives conjointes dans des domaines de coopération d’intérêt commun, relatifs à l’efficacité énergétique, qui seront identifiés dans un plan d’action comprenant une liste d’activités et des projets.

Les parties peuvent constituer des groupes de travail composés de représentants de chacun d’entre-elles pour surveiller l’élaboration et la réalisation de projets particuliers.

Dans une déclaration à la MAP, Saïd Mouline a indiqué que cet accord est une concrétisation de la coopération sud-sud, d’autant qu’il constitue une mise en œuvre de la coopération entre le Maroc et le Sénégal.

“Nous avons désormais un programme de renforcement des capacités qui inclut aussi ce qui a été réalisé”, a-t-il ajouté, notant que la question de la mobilisation de la finance verte pour accompagner la transition énergétique reste très importante afin de sensibiliser les citoyens aux moyens de rationaliser leur consommation d’énergie.

Il a relevé que la réalisation de l’objectif d’économie énergétique “n’est pas gratuite”, mais nécessite des investissements importants, d’autant qu’elle requiert l’accompagnement de la population la plus vulnérable dans cette transition énergétique.

M. Mouline a souligné qu’il est possible d’œuvrer ensemble pour des solutions africaines aux problèmes du Continent, non seulement dans le domaine du climat, mais aussi dans d’autres secteurs tels que l’économie, les transports, l’agriculture, la construction entre autres, rappelant, à cet égard, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé lors de la COP22 à Marrakech en 2016 à trouver des solutions africaines aux défis auxquels est confronté le Continent.

L’Agence marocaine pour l’Efficacité énergétique a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’efficacité énergétique.

Elle dispose, en outre, d’une plate-forme technologique sur son site de Marrakech qui abrite par ailleurs un laboratoire PV, un laboratoire thermique, un centre de formation spécialisé dans l’efficacité énergétique.

Par ailleurs, les activités de l’Agence sénégalaise pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie reposent sur le développement et la mise en œuvre de programmes pour l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la diversification énergétique et la substitution énergétique.

Elle développe, ainsi, plusieurs actions transversales pour l’instauration de cadre favorable à l’ancrage durable de la maîtrise de l’énergie à travers la réglementation, les instruments économiques et financiers.