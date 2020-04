Coronavirus/Fonds spécial: Contributions supplémentaires

samedi, 4 avril, 2020 à 13:40

Rabat – Les directeurs provinciaux du département de l’agriculture du Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ont décidé de contribuer d’un tiers de leur salaire mensuel au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus (Covid-19), dans le cadre de la mobilisation nationale contre la pandémie.

De même, les directeurs d’établissements de formation professionnelle agricole, ont décidé de cotiser d’une partie de leur salaire mensuel au profit du Fonds, a indiqué le Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts dans un communiqué.

En outre, la fondation des œuvres sociales des fonctionnaires de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss-Massa a annoncé le versement de 60.000 DH au profit du Fonds, a souligné la même source, notant que cette initiative illustre son engagement aux côtés des responsables centraux et régionaux du ministère et des instances et institutions pour limiter les répercussions négatives du Covid-19.

———————————————

La société marocaine d’endocrinologie, diabétologie et nutrition, chargée de la formation médicale continue, de la recherche scientifique et du soutien social, a décidé de contribuer d’un montant de 25.000 DH au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Cette contribution vient en réaction à la noble initiative lancée par SM le Roi Mohammed VI pour limiter les répercussions du Covid-19, a indiqué la société marocaine dans un communiqué.

A l’instar des autres sociétés scientifiques œuvrant dans diverses spécialités, la société marocaine s’engage à poursuivre son devoir professionnel, saluant à cet égard les médecins membres de l’association pour la concrétisation de cette action humanitaire et nationale.

L’association a en outre exprimé sa reconnaissance envers la famille de la santé et aux autorités marocaines pour leur esprit patriotique et les mesures mises en place pour lutter contre la propagation de cette pandémie, conclut le communiqué.

——————————————

La fondation des œuvres sociales de l’instance nationale de la probité de la prévention et de la lutte contre la corruption a décidé de participer au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus (Covid-19), d’un montant de 40.000 DH.

Cette contribution symbolique s’inscrit dans le cadre de la dynamique nationale pour lutter contre la propagation de la pandémie et promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale, a indiqué la fondation dans un communiqué.

La fondation a en outre, salué les efforts déployés par les équipes médicales, autorités publiques et diverses institutions œuvrant jour et nuit pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covi-19, appelant à cet égard, tous les citoyens à respecter rigoureusement les mesures préventives mises en place par les autorités.

———————————————

Le président du Conseil de la préfecture d’Oujda-Angad a décidé de faire don de ses indemnités pour le restant de son mandat, soit une année et demie, au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de Coronavirus (Covid19).

Pour leur part, les membres du bureau du conseil de la préfecture, le secrétaire du conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs adjoints ont décidé de faire don de leurs indemnités pour le mois de mars, indique le conseil dans un communiqué.

Ces contributions s’inscrivent dans le cadre de la mobilisation générale que connait le Maroc, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, pour faire face à la pandémie du Covid-19, conclut le communiqué.

——————————————–

Le président du conseil communal de Bni Ounjel Tafraout dans la province de Taounate, ses vices-présidents, le secrétaire général et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs adjoints ont décidé de faire don d’un mois de leurs indemnités au profit du Fonds spécial pour la gestion du nouveau Coronavirus.

Ces contributions s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour réduire les répercussions économiques et sociales de la pandémie du nouveau coronavirus, conformément aux Hautes Directives Royales, a indiqué le conseil communal dans un communiqué.