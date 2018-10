Corréler “La Ceinture et la route” à la Stratégie de développement du Maroc renforcera la coopération pragmatique sino-marocaine

mercredi, 31 octobre, 2018 à 19:16

Pékin – Une corrélation entre la stratégie de développement du Maroc et l’initiative “La Ceinture et la route” dont le Maroc est bien un partenaire naturel, est susceptible de renforcer la coopération pragmatique sino-marocaine dans divers domaines, notamment les infrastructures, l’investissement, les services, la logistique, le tourisme et les énergies renouvelables, a affirmé l’Ambassadeur de Chine au Maroc, M. Li Li.