Côte d’Ivoire : 1,3 milliard € de la BCP pour des projets de développement depuis 2012

mardi, 28 janvier, 2020 à 21:42

Abidjan – La Banque centrale populaire (BCP) a financé à hauteur de 800 milliards Fcfa, soit environ 1,3 milliard d’euros, des projets de développement en Côte d’Ivoire depuis 2012, a fait savoir, mardi à Abidjan, le PDG du groupe marocain, Mohamed Karim Mounir.

“Sur la période 2012-2019, la BCP a financé à hauteur de 800 milliards Fcfa des projets de développement de l’Etat de Côte d’Ivoire dans divers secteurs stratégiques”, a-t-il dit après avoir reçu la médaille de Commandeur de l’Ordre national de Côte d’Ivoire.

Ces financements, a-t-il précisé, concernent des secteurs aussi stratégiques que l’Education, les infrastructures routières, l’adduction d’eau, l’assainissement, l’énergie, entre autres.

Par ailleurs, le groupe a mobilisé environ 1.600 milliards Fcfa, soit près de 2,5 milliards d’euros, à travers des souscriptions à diverses émissions obligataires et bons du trésor de l’Etat de Côte d’Ivoire qui occupe une place “de choix” dans le portefeuille global de la Banque.

En 2019, les encours de crédits à l’économie s’élevaient à 879 milliards Fcfa (1,34 milliard €), dont 694 milliards Fcfa accordés aux entreprises, a-t-il encore fait savoir.

La BCP propose par ailleurs des solutions sur mesure, compétitives et innovantes au profit des PME et “se distingue comme un acteur important de l’écosystème entrepreneurial, privilégiant la création de la valeur et la promotion de l’entrepreneuriat en tant que moteur de croissance économique”, a souligné M. Karim Mounir.

Cet engagement s’illustre par le niveau des encours de crédits que Banque atlantique, filiale de la BCP, a octroyé aux PME en 2019, soit plus de 70 milliards Fcfa. Une partie de cette enveloppe a été allouée au soutien à des projets portés par les femmes et les jeunes dans les secteurs économiques les plus “significatifs”.

Le groupe intervient également en Côte d’Ivoire à travers sa Banque d’affaires, Atlantique finance et Atlantique Asset Management pour la gestion d’actifs.