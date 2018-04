Côte d’Ivoire : Banque Atlantique, filiale de la BCP, appuie l’entrepreneuriat féminin

jeudi, 19 avril, 2018 à 13:22

Abidjan – La Banque Atlantique, filiale ivoirienne du groupe marocain Banque centrale populaire (BCP), et le ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME de Côte d’Ivoire ont octroyé, mardi à Abidjan, des financements à de nouvelles bénéficiaires du fonds ivoirien pour la promotion des PME et de l’entreprenariat féminin.