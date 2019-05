Côte d’Ivoire : M. Jazouli rencontre les patrons des entreprises marocaines

lundi, 20 mai, 2019 à 23:57

Le coup d’envoi de la 6ème édition du cycle “Rencontre avec des pays de la Méditerranée”, initiative de Casa Mediterráneo dédiée à la richesse et à la diversité culturelle du Royaume ainsi qu’à sa dynamique sociale et économique, a été donné lundi à Alicante (Est de l’Espagne), en présence d’une pléiade de responsables, de personnalités, d’entrepreneurs, d’artistes et d’hommes de lettres des deux pays.