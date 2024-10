Coup d’envoi de la 7è édition du “Marrakech Air Show”

mercredi, 30 octobre, 2024 à 21:16

Marrakech – Le coup d’envoi de la 7ème édition du Salon International de l’Aéronautique et du Spatial “Marrakech Air Show 2024” (MAS 2024), l’un des évènements aéronautiques les plus prestigieux d’Afrique, a été donné, mercredi, à la Base Ecoles des Forces Royales Air dans la cité ocre.

La cérémonie d’ouverture de cet évènement de grande envergure, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, du ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour, du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, M. Abdellatif Loudiyi, du directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), M. Khalid Safir, du PDG de Royal Air Maroc, M. Abdelhamid Addou, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires, marocaines et étrangères.

Organisé conjointement par le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration de la Défense Nationale et MEDZ, filiale de la CDG, cette 7ème édition, dont les Emirats Arabes Unis sont l’invité d’honneur, met en lumière l’importance croissante du Maroc sur la scène aéronautique mondiale.

Cet événement d’envergure internationale, qui rassemble les leaders du secteur autour de thématiques majeures, se veut à la fois une vitrine de premier plan des dernières innovations du secteur et une plateforme de rencontre pour les professionnels en quête d’opportunités d’affaires.

Dans un espace d’exposition de 12.500m², le MAS 2024, qui se poursuivra jusqu’au 02 novembre, accueille professionnels et délégations officielles venus des quatre coins du monde.

Le Salon connaît cette année une participation sans précédent avec 200 exposants, plus de 75 délégations officielles, des démonstrations aériennes spectaculaires, une exposition dynamique et une programmation riche en conférences de haut niveau traitant des tendances émergentes et des enjeux actuels et futurs du secteur.

Sur la liste des exposants prestigieux figurent les plus grands noms de l’industrie aéronautique et de la défense, des pionniers qui continuent de façonner l’avenir du secteur. Parmi ces leaders : Airbus, le China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC), Embraer, l’Emirates Defense Companies Council (EDCC), Heliconia, Lockheed Martin et Tata Advanced Systems.

Le Marrakech Air Show 2024, c’est aussi un carrefour mondial des opportunités pour établir des partenariats stratégiques, explorer de nouveaux marchés et conclure des accords commerciaux. A cette fin, les participants auront accès à un programme riche en rencontres B2B, pensé pour faciliter les connexions de qualité et réaliser des partenariats. Avec des représentants issus de tout l’écosystème aérospatial, c’est un véritable hub de networking qu’offre le Salon.

Avec l’intégration de l’intelligence artificielle et de la robotique dans les chaînes de production, le MAS 2024 mettra à l’honneur les technologies de l’industrie 4.0 et leur application dans le secteur aéronautique.

Les projecteurs du salon seront tournés vers les startups locales qui développent des solutions technologiques innovantes pour relever les défis majeurs de ce secteur. L’avenir de l’aéronautique marocaine sera ainsi un axe central du MAS, visant à donner un aperçu des avancées majeures que connaît le secteur.

Grâce à la vision Royale, une industrie aéronautique forte s’est développée au Maroc au cours des 20 dernières années offrant aujourd’hui un incroyable potentiel d’opportunités aux acteurs mondiaux du secteur.

Aujourd’hui ce sont plus de 147 entreprises installées au Maroc, créant plus de 20.000 emplois et un taux d’intégration de 40%, parmi les plus élevés au monde.