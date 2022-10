Coup d’envoi du programme de coopération “Sharaka 2” entre la Cour des Comptes et la Cour d’Audit des Pays Bas

jeudi, 13 octobre, 2022 à 21:12

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, a effectué, jeudi à Laâyoune, une visite de terrain au cours de laquelle il a été procédé à la livraison des premiers mètres cubes d’eau dessalée à partir d’une nouvelle station de dessalement d’eau de mer destinée au renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville et des localités avoisinantes (El Marsa, Foum El Oued et Tarouma).