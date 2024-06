Coup d’envoi à Rabat de la 9ème édition du salon immobilier “Sakan Expo”

jeudi, 6 juin, 2024 à 16:38

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a plaidé, jeudi à Rabat lors de la 28e session de l’Assemblée générale (AG) de l’Organisation arabe du développement industriel, de normalisation et des mines (AIDSMO), en faveur d’un renforcement de la coopération et de l’intégration industrielle entre les pays arabes.