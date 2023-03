La Cour des comptes effectue l’audit externe d’organisations internationales et régionales (rapport)

mardi, 7 mars, 2023 à 15:39

Rabat – La Cour des comptes a effectué en 2021 l’audit externe d’organisations internationales et régionales.

Ainsi et dans le cadre de la mission d’audit externe des comptes de l’organisation internationale de la francophonie (OIF), confiée à la Cour des comptes, une équipe de magistrats a effectué la révision des comptes de cette organisation au titre de l’exercice 2020 et ce au mois de juillet 2021 au siège de l’OIF à Paris, selon le rapport de la Cour au titre de l’année 2021.

Elle a également effectué une mission intérimaire de revue des comptes du 13 et 17 décembre 2021, souligne la même source, ajoutant que la Cour a aussi effectué l’audit des projets financés partiellement par certaines agences des Nations unies.

Le rapport précise, dans ce sens, qu’à l’instar des années passées et dans le cadre de l’assistance qu’elle prête au gouvernement conformément aux dispositions du code des juridictions financières, la Cour des comptes a audité les états financiers d’un ensemble de projets réalisés au Maroc et cofinancés par des agences des Nations unies notamment le PNUD et l’UNICEF. Ainsi, la Cour a certifié les états financiers relatifs à l’exercice 2020 concernant 11 projets.

Dans le même cadre, la Cour a effectué 8 missions de contrôle relatives à la micro évaluation des capacités de gestion et au système de contrôle interne, pour l’exercice 2021. Ces missions ont concerné 3 agences gouvernementales et 5 ONG qui assurent, ou qui assureront, la gestion desdits projets.

Par ailleurs, la Cour a participé, à travers 4 magistrats, aux travaux d’audit des comptes de la Commission de l’Union Africaine pour l’exercice 2021, en assurant la révision des aspects relatifs à la gestion des ressources humaines, ainsi que l’audit des comptes du parlement africain.

A rappeler que la Cour participe aux travaux de l’audit externe de l’Union Africaine depuis 2019.