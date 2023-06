La Cour des comptes participe à la 28ème édition du « Salon international de l’édition et du livre »

jeudi, 1 juin, 2023 à 21:38

Rabat – La Cour des comptes participe, pour la deuxième fois consécutive, à la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui se tiendra à Rabat du 1er au 11 juin 2023, sous le thème “Pour la création de d’impact et le renforcement de la confiance du Citoyen”.

A travers sa participation au SIEL, la Cour des Comptes vise à faire connaître le rôle et les attributions qui lui sont confiés dans le cadre du contrôle supérieur des finances publiques et du renforcement des principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes, indique la Cour dans un communiqué.

Ainsi, le stand réservé à la cour des comptes exposera les publications des juridictions financières, à savoir les rapports annuels et les rapports thématiques réalisés dans le cadre du contrôle de la gestion et de l’emploi des fonds, ainsi que les recueils de décisions et jugements rendus par ces juridictions dans le cadre de leurs attributions juridictionnelles.

En parallèle, la Cour des comptes a élaboré un programme de communication permettant aux visiteurs du SIEL de mieux comprendre les rôles constitutionnels de la cour des comptes dans le domaine du contrôle des finances publiques et la reddition des comptes, ajoute le communiqué.

Ce programme comprend plusieurs conférences scientifiques encadrées par des magistrats de la Cour des comptes ou en partenariat avec le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, portant principalement sur le rôle de la cour des comptes dans la protection des fonds publics, l’amélioration de la qualité de gestion des services et équipements publics au profit des citoyens, ainsi que l’amélioration de la gestion des projets publics au niveau territorial, précise la même source.

La Cour organisera également des rencontres autour des publications des magistrats et cadres pour présenter et discuter leurs ouvrages dans le cadre du programme « Autour d’un livre ».

La participation de la Cour des comptes au SIEL s’inscrit en ligne droite avec ses objectifs stratégiques de communication visant à renforcer la communication institutionnelle auprès de ses différentes parties prenantes, notamment avec les citoyennes et citoyens, conclut le communiqué.