Cours des devises du jeudi 13 octobre

jeudi, 13 octobre, 2022 à 12:28

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) condamne, dans les termes les plus forts, toutes les formes de violence à l’égard des femmes pendant les conflits et demande leur protection contre la violence sexuelle et sexiste en particulier dans les camps de réfugiés.