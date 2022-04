Cours des devises du mercredi 06 avril

mercredi, 6 avril, 2022 à 12:19

Le peuple marocain et à sa tête la famille du mouvement national, de la résistance et de l’Armée de libération, et les habitants de la métropole, commémore jeudi le 75ème anniversaire des évènements du 7 avril 1947 à Casablanca, qui constituent une page glorieuse de la lutte pour la liberté et l’indépendance et une occasion propice de se remémorer les valeurs nobles des braves résistants et martyrs de la Nation.