Covid-19: 60% des entreprises prévoient un retour à la normale à partir de 2023 (HCP)

jeudi, 10 février, 2022 à 11:57

La recherche scientifique, dans son rapport avec la société et l’homme, demeure l’enjeu réel et stratégique pour le Maroc, a affirmé le président du Laboratoire de Narratologie et Discours Culturels à la faculté des Lettres et de Sciences Humaines Ben Msik de Casablanca (Université Hassan II), Choaib Halifi.