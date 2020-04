Covid-19: Plus de 700.000 salariés de la CNSS inscrits jusqu’à présent pour bénéficier de l’indemnité forfaitaire

mercredi, 1 avril, 2020 à 19:08

Le bureau pays du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) lance l’opération SALAMA, en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels et la société civile, pour agir auprès des populations les plus vulnérables, et ce en appui à la réponse du gouvernement marocain à la pandémie du Coronavirus (COVID-19).