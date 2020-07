Covid-19: La CGEM appelle les entreprises à redoubler de vigilance

mercredi, 15 juillet, 2020 à 11:45

Casablanca – La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a appelé toutes les entreprises à redoubler de vigilance en renforçant les dispositifs sanitaires et préventifs mis en place sur les lieux de travail et au niveau des transports du personnel et en veillant à l’application “rigoureuse” par leurs salariés des règles d’hygiène et de distanciation.