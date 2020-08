Covid-19: La CGEM lance un “Plan Sanitaire”

mardi, 4 août, 2020 à 21:16

Casablanca – La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, mardi, le lancement d’un “Plan Sanitaire” mis à la disposition des entreprises pour les soutenir dans la mise en place des mesures préventives et sanitaires contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

Ce nouveau guide didactique, qui prend en considération les dernières évolutions de cette pandémie, a pour objectif d’accompagner les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, dans l’ensemble des étapes de mise en œuvre des mesures sanitaires, de la désinfection du transport de personnel au respect de la distanciation des postes de travail, indique la même source.

Le “Plan Sanitaire” s’articule autour de six axes à savoir, le transport, l’accueil, les espaces communs, les postes de travail, la désinfection et nettoyage, ainsi que la communication.

Son élaboration, basée sur les résultats d’une enquête terrain menée auprès d’un échantillon d’entreprises de différents secteurs d’activité, a connu la contribution des étudiants de l’École Centrale de Casablanca sous l’encadrement de la Société marocaine de construction automobile (SOMACA) et la supervision de MM. Mohamed Bachiri et Mohammed Réda Lahmini, respectivement Président et Vice-Président de la Commission Innovation et Développement Industriel de la CGEM.

Depuis le début de la pandémie, la Confédération accompagne les entreprises dans la gestion de cette période délicate, notamment en mettant à leur disposition des outils pratiques pour la mise en place des dispositifs préventifs et sanitaires adéquats et l’adoption des best-practices anti-Covid-19.