Covid-19: La CGEM met un kit pratique à la disposition des entreprises marocaines

vendredi, 20 mars, 2020 à 18:56

Casablanca – La Commission “Innovation et Développement Industriel” de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a élaboré un Kit à l’usage des entreprises marocaines pour faire face à la pandémie du Coronavirus (Covid 19).

Cette action de la Commission, présidée par Mohamed Bachiri, vient accompagner l’élan d’engagement citoyen face à la crise sanitaire et économique engendrée par le Coronavirus, souligne un communiqué de la CGEM.

Ce kit est structuré autour des rappels médicaux (mode de transmission du virus, symptômes, mesures préventives individuelles et bons gestes pour se protéger sur le lieu du travail), les mesures de désinfection (transport du personnel, restauration collective et nettoyage tertiaire), les mesures de prévention et les cas particuliers.

Il porte également sur le Plan de Continuité d’Activité (PCA) qui a pour objectifs principaux d’accompagner les entreprises pour assurer la continuité de leurs activités importantes, maîtriser les risques, rassurer les collaborateurs, clients et fournisseurs et organiser la reprise d’activité dans les meilleurs délais.