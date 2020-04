Covid-19: L’essentiel du communiqué publié à l’issue de la 6ème réunion du CVE

mercredi, 29 avril, 2020 à 19:56

Rabat- Voici l’essentiel du communiqué publié à l’issue de la sixième réunion de travail du comité de Veille Économique (CVE), tenue mercredi :

– Les membres du CVE passent en revue l’état d’avancement des principales mesures décidées lors du dernier comité.

Mise en place de la Commission chargée de statuer sur les dossiers des entreprises ayant déclaré plus de 500 employés en arrêt provisoire du travail ou enregistrant une baisse de leur chiffre d’affaires entre 25% et 50%.

– La commission, constituée des représentants des départements chargés de l’Economie et des Finances, du Travail, et des secteurs concernés, et de la CGEM, se réunira chaque jour à 14h pour statuer sur les dossiers déclarés au niveau du portail dédié de la CNSS le jour précèdent.

– Lancement des travaux pour mettre au point un plan de relance intégré et cohérent de l’économie nationale.

– L’ensemble des problématiques identifiées lors des derniers comités seront prises en charge dans le prochain projet de Loi de Finances rectificatif dont l’élaboration dépend du scénario macro-économique à retenir.