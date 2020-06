Covid-19: Focus à Dakhla sur les mesures adoptées pour assurer la reprise du cycle économique

lundi, 1 juin, 2020 à 20:49

Dakhla – Les différentes mesures adoptées pour assurer la reprise du cycle économique et atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie du Covid-19 dans la région Dakhla Oued-Eddahab ont été, lundi, au centre d’une réunion du comité régional de veille économique au siège de la wilaya de Dakhla.

Présidée par le wali de la région de Dakhla Oued-Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, cette réunion vise à concrétiser l’approche participative et d’interaction avec les différentes parties prenantes, y compris les présidents des chambres professionnelles et les acteurs économiques, afin d’examiner les mesures de reprise de l’activité économique locale.

Cette réunion s’assigne également pour objectifs d’évaluer la conjoncture socio-économique actuelle et d’assurer le suivi et la mise en œuvre des mesures adoptées par le comité de veille économique à même d’accompagner l’ensemble des secteurs économiques pour reprendre leurs activités progressivement, le but étant de protéger l’entreprise, une épine dorsale d’une économie saine et principale pourvoyeuse d’emplois.

S’exprimant à cette occasion, le wali de la région a souligné la nécessité d’accompagner l’ensemble des secteurs professionnels de commerce, du tourisme, d’industrie et de services, en prenant en compte les mesures préventives, axées d’une part sur la protection de la santé et la sécurité des citoyens, et d’autre part sur l’absorption de l’impact de la crise engendrée par la pandémie du coronavirus.

M. Benomar a mis l’accent sur les différentes mesures prises dans le souci de juguler la propagation de la pandémie, citant la garantie exceptionnelle “Damane Oxygène” pour venir en aide aux entreprises en difficulté, le versement des indemnités en faveur des ménages Ramedistes et non-Ramedistes et la suspension du paiement des cotisations sociales dues à la CNSS au titre de la période allant du 1er mars au 30 juin 2020, et une remise gracieuse des majorations de retard au titre de la période précitée, ainsi que la mise en place de la plateforme «SMART» (Système de Management des Autorisations, Reporting et Traitement).

Il a appelé les différentes parties prenantes à mettre en œuvre les mesures précitées, plaidant dans ce sens pour la réalisation des projets disposant d’un crédit budgétaire suffisant et la réduction des délais de paiement pour soutenir les entreprises et les fournisseurs et les aider à surmonter les problèmes de trésorerie, à même d’accélérer le paiement des redevances des entreprises.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil de la région, El Khattat Yanja, a jugé nécessaire de mettre en place des stratégies sectorielles, impliquant les interprofessionnels, les différents services extérieurs et les acteurs économiques pour garantir la dynamique économique.

M. Yanja a aussi appelé à adopter toutes les précautions nécessaires à la préservation de la santé de leurs salariés et clients, soulignant que la préservation de la santé des citoyens et contenir la propagation du virus demeurent prioritaires dans cette prochaine phase.

Pour sa part, le président de la Chambre de l’agriculture de Dakhla-Oued Eddahab, Ahmed Baba Ammar a souligné que malgré que la pandémie a eu un impact significatif sur les programmes de développement agricole, le secteur a pu maintenir ses actions, dans la mesure où tous les marchés nationaux ont été approvisionnés régulièrement par les produits alimentaires nécessaires, tout en sauvegardant les prix selon l’offre et la demande.

De même, M. Baba Ammar a noté que le programme d’urgence pour atténuer les effets du retard des précipitations et assurer la protection du bétail dans la région de Dakhla-Oued Eddahab a eu des retombées positives sur les éleveurs dans la région.

La réunion a été aussi l’occasion pour les professionnels de saluer les efforts de la wilaya de la région ainsi que l’ensemble des services mobilisés durant cette période exceptionnelle, notamment les cadres médicaux, les autorités locales et sécuritaires, en plus des différents services territoriaux et administratifs.