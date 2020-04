Covid-19: Le groupe BCP se mobilise pour accompagner le dispositif de soutien aux ménages

lundi, 6 avril, 2020 à 11:13

Casablanca – Le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) s’est dit pleinement mobilisé pour accompagner le dispositif de soutien provisoire aux ménages, visant à faire face à la crise sanitaire traversée actuellement par le Maroc.

Ce dispositif vise à allouer une aide financière aux ménages des secteurs formel et informel, dont les revenus ont été impactés par cette situation inédite, servie par le fonds de gestion de la pandémie du Coronavirus créé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, indique le groupe lundi dans un communiqué.

S’agissant des ménages du secteur informel, les Ramedistes ayant effectué leurs déclarations sur le 1212 et dont les dossiers ont été acceptés seront informés par SMS progressivement, à compter de ce lundi, du montant et du lieu de retrait des aides qui leur seront versées, relève la même source.

Le groupe BCP met à la disposition de ces ménages un réseau de plus de 1600 guichets automatiques bancaires, 2420 points de services Chaabi Cash et Tasshilat et 482 branches de la fondation AttawfiqMicrofinance, où ils pourront se diriger selon le point de retrait qui leur aura été préalablement indiqué par SMS.

Il s’agit également d’un Centre de Relations Clients du Groupe Banque Populaire, disponible du lundi au samedi de 9h à 17h au 0802002666 pour les assister dans toutes les étapes et répondre à l’ensemble de leurs questions, poursuit le groupe.

Afin d’accompagner cette opération d’envergure nationale, des affiches explicatives ont été exposées à proximité de l’ensemble des GAB Banque Populaire, précise le groupe, ajoutant qu’une capsule didactique est également relayée sur YouTube (lien : http://bit.ly/mad_bp) ainsi que sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, les clients salariés du secteur formel affiliés à la CNSS, ayant subi un arrêt total ou partiel d’activité induit par la pandémie du Coronavirus, recevront leurs aides financières directement par virement bancaire sur leur compte à partir du mercredi 8 avril, selon la même source.

Au vu des circonstances exceptionnelles actuelles et pour la protection de tous, le groupe BCP recommande vivement de privilégier les services de banque à distance (Chaabi Net, Pocket Bank…) et les GAB pour les opérations au quotidien. La Banque a également renforcé ses mesures préventives au niveau de ses guichets automatiques, qui sont désinfectés tout le long de la journée, ainsi que dans ses agences et ses différents locaux.

Dans ces moments difficiles, la Banque Populaire reste engagée et mobilisée plus que jamais pour accompagner et servir au mieux tous les citoyens, conclut le communiqué.