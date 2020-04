COvid 19: HUAWEI et le groupe Peugeot-Citroën accordent deux dons au Maroc

mercredi, 22 avril, 2020 à 15:17

Rabat – Les groupes chinois HUAWEI pour la région de l’Afrique du nord et français Peugeot-Citroën ont accordé deux dons au Maroc dans le cadre de la campagne de solidarité pour lutter contre les effets de la pandémie du Covid-19 qui connait la participation de plusieurs organes et établissements dont ceux opérant dans le Royaume.

Ces deux dons sont l’expression de la solidarité avec le peuple marocain et du soutien au Royaume par ces deux groupes opérant au Maroc, chacun dans son domaine de compétence, à savoir les nouvelles technologies et la communication et l’industrie automobile, a indiqué, mercredi, le Département du Chef du gouvernement

Le premier don porte sur 172.000 masques médicaux et un système intégré de matériel et programmes pour l’organisation de réunions à distance dans trois sites administratifs, tout en accordant au système de santé marocain la possibilité d’accéder à distance gracieusement à l’accélération et l’amélioration de l’analyse de certains examens médicaux, précise le Département sur son site internet.

Le deuxième don, ajoute la même source, est constitué de 50 véhicules de marque “Peugeot 208” fabriqués au Maroc, ainsi que de 200.000 masques.

A cette occasion, le Chef du gouvernement a exprimé ses remerciements aux deux groupes pour leurs initiatives, mettant en avant la qualité des relations d’amitié unissant le Maroc et les pays dont sont issus les deux groupes. Il a aussi salué le développement de leur action et leur choix de délocaliser leurs activités au Maroc.