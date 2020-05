Covid-19 : Les professionnels du tourisme à Essaouira se félicitent de la résilience de la province, de nouveau “indemne”

jeudi, 21 mai, 2020 à 14:55

Essaouira – Les professionnels du secteur touristique et hôtelier de la province d’Essaouira, affiliés au Conseil Provincial du Tourisme (CPT), se félicitent du degré élevé de résilience et de résistance, dont la cité des Alizés a fait montre depuis le déclenchement de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), à même de devenir de nouveau indemne après la rémission des cas qui étaient sous traitement.

Essaouira, ville atlantique du Maroc pluriel, avec son arrière-pays ont su mener avec détermination et persévérance, une guerre “acharnée” contre le Covid-19, grâce à la jonction des efforts consentis et de l’action collective et concertée des autorités provinciales, des professionnels du secteur de la santé, des opérateurs touristiques et hôteliers ainsi que des acteurs de la société civile, dont l’Association Essaouira-Mogador qui, dès le déclenchement de la pandémie, s’est mobilisée aux côtés d’autres associations en vue de prêter main forte aux populations vulnérables à travers des dons et des campagnes de sensibilisation, indique le CPT d’Essaouira dans un communiqué.

Des efforts inlassables qui font que la province d’Essaouira est désormais “indemne” de tout cas confirmé de contamination au Covid-19.

Ainsi, la province d’Essaouira, déjà mobilisée pour une relance effective et sûre de son activité touristique durant la période du déconfinement, ne peut que se réjouir de cette réalisation, projeter et préparer le décollage de ses activités avec beaucoup de sérénité et d’optimisme, en attendant d’accueillir à bras ouverts ses hôtes et visiteurs dans ses différents coins et espaces pour une villégiature, un bien-être et une convivialité amplement garantis, précise la même source.

Cité dans le communiqué, le président du Conseil Provincial du Tourisme d’Essaouira (CPTE), Redwane Khanne, a affirmé qu'”Essaouira, province chargée d’histoire et ville de tous les possibles, a toujours su relever les défis avec détermination et sérieux. Après la rémission définitive des derniers cas positifs au coronavirus qui étaient sous traitement, nous ne pouvons que nous réjouir et nous féliciter de cette performance venue s’ajouter à l’actif de notre belle cité et de toute la province d’Essaouira”.

“La réussite de ce combat contre le Covid-19 n’a pas été accessible sans les efforts inlassables des autorités locales, tous corps et services confondus, et à leur tête le gouverneur de la province qui suit de près la situation épidémiologique au niveau de la province, en émettant ses fermes instructions quant à l’impératif d’observer, avec rigueur et fermeté, les règles décrétées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire”, a expliqué M. Khanne.

“Au nom de l’ensemble des professionnels du secteur touristique et hôtelier, nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance et gratitude, doublée d’un vibrant hommage à l’ensemble du personnel médical et soignant et à leur tête, le délégué provincial de la Santé, pour leur implication effective et leurs sacrifices consentis pour une lutte efficace et sans merci contre cette pandémie”, a-t-il noté avec satisfaction.

En outre, la résilience de la province d’Essaouira contre le nouveau coronavirus ne pouvait en aucun cas se réaliser sans un degré élevé de civisme de la population, sa prise de conscience avérée des dangers imminents de cette pandémie et sa détermination à s’inscrire dans tous les efforts déployés dans ce sens, à commencer par le respect strict des mesures préventives et les règles d’hygiène concernant le confinement, a indiqué le président du CPTE.

Cela a été rendu possible grâce au professionnalisme et à l’abnégation de différentes associations de la société civile qui se sont inscrites, très tôt, dans un vaste élan de solidarité et d’entraide avec les populations les plus vulnérables parmi celles qui ont été frappées de plein fouet par les répercussions lourdes de cette pandémie.

Pour un combat sûr contre cette pandémie mortelle, des tests et des dépistages pour diagnostiquer d’éventuelles contaminations au Covid-19 ont été, par ailleurs, réalisés à plus grande échelle dans les rangs des personnels des grandes surfaces commerciales, des unités industrielles, des abattoirs, des marchés, des stations de service et de la société de nettoyage, lesquels se sont révélés négatifs.

Selon les données de la Délégation Provinciale de la Santé, la province d’Essaouira est désormais indemne de tout cas confirmé du Covid-19, après que deux patients qui suivaient leur traitement au Centre Hospitalier Provincial (CHP) Sidi Mohammed Ben Abdellah ont quitté cet établissement.

Ces deux nouvelles guérisons du nouveau coronavirus portent à 04 le nombre total des personnes déclarées définitivement rétablies au niveau provincial.

Depuis le déclenchement de la pandémie, la province d’Essaouira a enregistré 05 cas, répartis entre la ville d’Essaouira (4, dont 3 guérisons et un décès) et la commune d’Ounagha (1 seule rémission).

A rappeler qu’un total de 904 cas ont été exclus après des résultats négatifs des analyses effectuées au laboratoire pour détecter une éventuelle contamination au nouveau coronavirus au niveau de la province d’Essaouira depuis le déclenchement de la pandémie.