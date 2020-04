Covid-19: Mobilisation pour le bon déroulement de l’activité agricole dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

mercredi, 22 avril, 2020 à 13:44

Rabat – La direction régionale de l’Agriculture (DRA) de Rabat-Salé-Kénitra affirme avoir mobilisé tous les moyens nécessaires pour enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), à travers la mise en oeuvre des mesures sanitaires de prévention et de protection mises en place pour le bon déroulement de l’activité agricole dans la région.

La délégation régionale indique dans un communiqué que l’ensemble de l’activité agricole au niveau de cette région continue de fonctionner et toute la chaîne de production de l’amont à l’aval est mobilisée, afin de maintenir l’acheminement des produits agricoles vers les marchés, tout en veillant à la stricte application des mesures sanitaires instaurées.

De même, ajoute la même source, les industriels et agro-industriels ont pris toutes les dispositions nécessaires en mobilisant l’ensemble des moyens de production, de collecte et de logistique pour garantir une activité normale, tout en veillant à la mise en place des mesures qui s’imposent, notamment au niveau des unités de valorisation, des entrepôts frigorifiques, des unités de conditionnement et de transformation, pour assurer la sécurité de leurs employés et travailleurs agricoles, dans le plein respect des conditions sanitaires et d’hygiène.

La DRA a, par d’autre part, indiqué qu’en ce qui concerne les usines sucrières, de nombreuses mesures sont instaurées, notamment l’équipement des chargeuses en système de sensibilisation sonorisé ainsi qu’au niveau du centre de réception, l’envoi des SMS de sensibilisation aux intervenants dans l’opération d’arrachage, le traitement des demandes des agriculteurs par téléphone et/ou SMS: ordre d’arrachage et bon de livraison, l’équipement des transporteurs et prestataires par les masques de protection,distribution de gel hydroalcoolique aux prestataires et transporteurs et l’installation des lavabos à pédale.