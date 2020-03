Covid-19: Le port de Mohammedia continue d’assurer ses prestations

mercredi, 25 mars, 2020 à 13:31

Casablanca – Le port de Mohammedia, principal port pour le traitement du trafic des produits pétroliers à l’échelle nationale, continue d’assurer ses prestations en dépit d’un contexte marqué par la crise de la pandémie Covid-19, a indiqué, mercredi, l’Agence Nationale des Ports (ANP) dans un communiqué.

Les activités du port de Mohammédia, concentrées sur le transit des produits énergétiques, revêtent une importance capitale pour le tissu économique national, souligne le communiqué, notant qu’en ce moment exceptionnel marqué par la pandémie Covid-19, des efforts exceptionnels doivent être déployées pour maintenir à un niveau normal la réception de ces produits.

Consciente de cet enjeu et à l’instar des autres ports de commerce du Royaume, l’ANP a mis en place au port de Mohammedia tout un dispositif sanitaire permettant d’assurer la continuité des activités du port, assure le communiqué, relevant que les mesures mises en place sur la base des consignes sanitaires et en parfaite concertation avec les différents intervenants portuaires ont démontré leur pertinence, puisque le niveau d’activité du port a connu un niveau normal aussi bien en termes de volume de trafic qu’en terme d’accueil des navires.

Sur le plan purement sanitaire, le port de Mohammedia a mis en place plusieurs mesures et dispositifs sanitaires visant la prévention contre la propagation du virus et la protection de l’ensemble des usagers qui concourent au transit du trafic portuaire et ce en application notamment des mesures préconisées par le ministère de la Santé, le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Equipement, du transport de la logistique et de l’Eau, précise-t-on de même source.

Grâce à l’engagement des différents partenaires de l’ANP exerçant leurs activités au port de Mohammedia, le fonctionnement du port n’est pas affecté par la pandémie Covid-19, en témoigne le volume des marchandises transitant par ce port ayant atteint 1,2 million de tonnes au 23 mars 2020, en augmentation de 8% par rapport à la même période de l’année précédente, ajoute le communiqué.

“Grâce aux résultats enregistrés à l’échelle du port de Mohammedia, qui ne sont que la traduction d’un engagement de citoyenneté exemplaire, l’Agence Nationale des Ports tient à remercier vivement tous les acteurs portuaires (administrations, différents corps d’autorité, organes de contrôle, opérateur de terminal, Douane, Portnet, sociétés de pilotage et de remorquage, agents maritimes, transitaires, professionnels de transport, associations et fédérations professionnelles…, ) pour leur accompagnement et leur forte contribution pour assurer la continuité des activités du Port”, poursuit le communiqué.