Covid-19: La priorité à la protection des segments vulnérables du marché du travail

lundi, 17 août, 2020 à 13:18

La propagation du coronavirus au Mexique et ses conséquences sur l’activité économique semble partie pour durer plus longtemps et s’étendre plus que prévu. Résultat: le gouvernement peine à trouver l’équilibre entre gérer avec précaution le déconfinement du pays pour faire marcher l’économie et freiner le virus qui reste très présent avec de nouveaux records de contaminations et de morts.