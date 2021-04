Covid19: La CGEM fait le point sur la situation économique à Fès-Meknès

jeudi, 8 avril, 2021 à 21:00

Fès – Le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), M. Chakib Alj, a tenu, jeudi à Fès, une réunion de travail consacrée à la situation économique dans la région, au regard de l’impact de la pandémie de la Covid-19.

Cette rencontre, marquée par la participation de représentants des entreprises membres de la CGEM de Fès-Taza et Meknès-Ifrane, a été l’occasion de débattre et analyser la situation économique dans la région, de s’enquérir des difficultés liées à la pandémie et d’échanger avec les professionnels des différents secteurs.

“Nous avons fait le déplacement pour écouter les opérateurs économiques de la région et communiquer avec eux”, a déclaré à la presse M. Alj, ajoutant que les échanges ont porté sur la situation économique dans la région et les difficultés liées à la pandémie dans des secteurs comme le tourisme, l’artisanat, l’agroalimentaire et le textile.

Il a été, également, question “des chantiers à activer dans la perspective d’une relance effective, saine et durable”, a fait savoir le président de la CGEM, citant notamment la préférence nationale, la promotion du “Made in Morocco” et la lutte contre l’informel.

L’objectif est de “déterminer ensemble des propositions de mesures de soutien à même de permettre la sauvegarde et la relance des secteurs fortement impactés par la crise, comme le tourisme et son écosystème, l’artisanat et l’industrie”, a ajouté M. Alj.

Le président de la CGEM Meknès-Ifrane, Aziz Fartahi, a indiqué, lui, que cette réunion a été l’occasion pour les professionnels d’évoquer les effets de la crise liée à la pandémie du Covid19 sur les différents secteurs et d’examiner les mesures à prendre dans la perspective d’une relance économique au niveau de la région.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la tournée régionale initiée par la présidence de la CGEM pour échanger avec les entreprises dans les différentes régions du Royaume et s’enquérir des difficultés rencontrées par les entreprises dans tous les secteurs, en vue de déterminer des mesures de relance ciblées et adéquates.