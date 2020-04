Covid_19: L’ADD lance plusieurs initiatives digitales en faveur des administrations pour accompagner le télétravail

jeudi, 2 avril, 2020 à 19:32

Casablanca – L’Agence de développement du digital (ADD) a lancé plusieurs initiatives digitales afin de favoriser et faciliter le travail à distance au sein des administrations marocaines, indique un communiqué de l’Agence.

La première initiative est le bureau d’ordre digital qui est une plateforme de digitalisation du bureau d’ordre, permettant aux administrations et organismes publics de créer des bureaux d’ordre digitaux, en vue de gérer électroniquement les flux des courriers entrants et sortants.

Les citoyens, entreprises, administrations et organismes publics pourront ainsi déposer leurs courriers aux administrations concernées avec un accusé de réception, relève la même source qui note que le portail du bureau d’ordre digital est accessible à partir du lien internet suivant : https://courrier.gov.ma/virtualbo/.

La deuxième initiative, concerne le guichet électronique des courriers qui permet l’automatisation du processus de traitement des courriers au sein d’une administration donnée.

En effet, cette solution intègre des fonctionnalités permettant aux agents de l’administration de traiter et suivre les courriers entrants et sortants via des workflows d’affectation et de validation. Le portail du guichet électronique des courriers est accessible à partir du lien internet suivant : https://courrier.gov.ma

Il s’agit, également d’un parapheur électronique permettant une dématérialisation complète de flux documentaires nécessitant une valeur probatoire. Celui-ci, précise le communiqué, intègre de nouvelles fonctionnalités notamment la gestion des workflows métiers (gestion des ressources humaines, achat et logistique, communication interne, …) ainsi que la signature électronique des documents administratifs.

Le portail du parapheur électronique est accessible à partir du lien internet suivant : https://courrier.gov.ma/parapheur/

A ce jour, 6 Ministères, 5 collectivités territoriales et 5 établissements et entreprises publics ont adhéré au parapheur électronique.

L’ensemble des solutions digitales développées par l’ADD respectent les normes de sécurité en vigueur. L’Agence a mis en place un dispositif d’assistance pour accompagner les administrations dans le déploiement de ces solutions (assistance.egov@add.gov.ma.), conclut le communiqué.