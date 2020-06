Crédit Agricole du Maroc: Le PNB en hausse de 14% au T1-2020

mardi, 2 juin, 2020 à 10:10

Rabat – Le Produit Net Bancaire du Groupe Crédit Agricole du Maroc s’est établi à 842 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020, en hausse de 14% par rapport à une année auparavant, à la faveur de l’augmentation de la marge d’intérêts et des commissions.

Pour sa part, le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) s’affiche à 28 MDH, fait savoir Crédit Agricole du Maroc (CAM) dans un communiqué financier, ajoutant que hors impact de la contribution de la Banque au fonds de soutien Covid-19 pour la gestion de la pandémie, qui s’élève à 200 MDH, et une couverture de prévoyance des risques, le RNPG est en progression de 11% à 186 MDH à fin mars 2020 contre 168 MDH une année auparavant.

Consécutivement à l’intégration des premiers impacts de la crise sanitaire et notamment le don octroyé par le Groupe au fonds de soutien Covid-19, le Résultat Net social du CAM s’établit à 67 MDH, souligne la Banque, précisant que hors impact de la contribution à ce fonds de soutien, le Résultat Net social marque une progression de 5% et s’affiche à 98 MDH.

En termes de couverture des risques à fin mars 2020, la Banque fait état du renforcement des provisions pour risques généraux de 100 MDH en les portant à 1,1 milliard de dirhams (MMDH), soit 1,5% de l’encours sain des crédits à la clientèle.

En outre, le Crédit Agricole du Maroc affiche un taux de couverture des créances en souffrance de 71,3% au terme du premier trimestre 2020.

De même, le Groupe indique avoir clôturé le premier trimestre 2020 avec une hausse de 4% de l’épargne mobilisée, soit un encours de 83 MMDH, contre 79 MMDH à fin Mars 2019, attribuant cette augmentation à celle des comptes à vue créditeurs de (+7%).

Au terme du 1er trimestre 2020, l’encours des crédits distribués s’affiche à 86 MMDH, en hausse de 7%, relève la Banque, notant que cette performance est en adéquation avec les ambitions du Groupe en termes de politique de soutien à l’économie, et plus particulièrement au monde rural et à la population vulnérable dans un contexte conjoncturel difficile dû à la crise sanitaire du Covid-19.

Par ailleurs et dans le cadre de l’élan national de solidarité de lutte contre la pandémie du Covid-19, le Crédit Agricole du Maroc a multiplié les initiatives en vue de soutenir l’économie nationale et la population vulnérable.

La Banque cite, entre autres, une contribution au Fonds de Gestion de la Pandémie à hauteur de 200 MDH, soit l’équivalent de 50% du bénéfice annuel social 2019, une mobilisation des collaborateurs du Groupe, tous grades et fonctions confondus, à travers une contribution individuelle et volontaire ayant totalisé plus de 15 MDH, ou encore la distribution des aides financières de l’Etat auprès des personnes impactées par la crise.