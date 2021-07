Le CRI Béni Mellal-Khénifra et “Happy Smala” s’allient pour promouvoir des projets innovants

jeudi, 15 juillet, 2021 à 13:50

Rabat – Le Centre régional d’investissement (CRI) de la région Béni Mellal-Khénifra et le laboratoire “Happy Smala” ont signé, jeudi à Rabat, une convention de partenariat pour promouvoir des projets innovants.

Paraphée par le directeur du Pôle Impulsion économique et offre territoriale Nawfal Hammoumi et le CEO (Chief executive officer) de “Happy Smala”, Eric Asmar, cette convention vise à accompagner les porteurs de projets en matière de financement, dans le cadre du programme régional “Izdihar”.

Ladite convention, signée avec l’un des pionniers de l’innovation et spécialistes de l’accompagnement des porteurs de projets, ambitionne de donner une forte impulsion aux porteurs de projets et petits projets, et leur permettre de bénéficier d’un nouveau financement et ce, conformément aux directives de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé M. Hammoumi dans une déclaration à la MAP.

Ce partenariat, a-t-il soutenu, intervient également en anticipation par le CRI Béni Mellal-Khénifra de la loi 15.18 relative au financement collaboratif ou “Crowdfunding” et s’inscrit dans le cadre du programme inclusif “Izdihar”, ajoutant que cette convention permettra de promouvoir l’économie de la région, notamment à travers l’impulsion des petites entreprises.

M. Hammoumi a aussi indiqué que le CRI va suivre les démarches et stratégies de l’équipe “Happy Smala” pour permettre aux jeunes porteurs de projets de s’inculquer une nouvelle approche de l’esprit entrepreneurial.

Pour sa part, M. Asmar a fait savoir que cette convention constitue une opportunité pour le laboratoire afin de creuser davantage dans des écosystèmes d’une région très riche qui offre plusieurs opportunités inexploitées.

“Cette convention nous permettra de collaborer avec le CRI et l’ensemble de ses partenaires de la région, en vue de déployer de nouvelles opportunités, aux niveaux de l’entreprenariat de la région et la mobilisation des partenariats avec des acteurs nationaux qui peuvent s’installer et développer leurs activités dans la région”, a-t-il dit.

M. Asmar a, en outre, rappelé que cette collaboration intervient au moment où le Maroc mise sur un nouveau modèle de développement, lequel est axé sur l’impulsion, l’épanouissement des jeunes, l’inclusion financière, la digitalisation et le développement durable.

“Le travail de Happy smala est avant tout de créer et de cultiver des cercles de confiance. Nous sommes aujourd’hui fiers de pouvoir agrandir notre cercle de confiance à travers ce partenariat qui permettra à la région de s’ouvrir sur de nouvelles opportunités économiques”, s’est-il réjoui.

“Happy Smala” est un laboratoire d’innovation spécialisé en approches et en finance collaborative, qui expérimente depuis 2014 des approches collaboratives et des nouvelles technologies pour créer de l’innovation à fort impact.