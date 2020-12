CRI de l’Oriental : un nouvel élan au service de l’investissement

mercredi, 23 décembre, 2020 à 14:27

Oujda – L’année 2020 a été marquée par la mise en oeuvre de la réforme des centres régionaux d’investissement (CRI), une réforme qui permet au CRI de l’Oriental, à l’instar des institutions similaires des autres régions, de connaitre un nouvel élan pour la promotion des investissements et de la création d’entreprises.

Si le premier Conseil d’administration (CA) du CRI de l’Oriental, tenu fin 2019, a porté sur l’opérationnalisation de la réforme et la mise en marche des nouvelles missions du CRI, la 2ème réunion du CA, tenue en octobre dernier, a permis de dresser un premier bilan d’étape, et le constat est plutôt satisfaisant.

En effet, malgré l’impact négatif et des contraintes engendrées par la propagation de la Covid-19, le CRI a enregistré une hausse du nombre de dossiers examinés durant les neufs premiers mois de cette année par la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI).

Le nombre de dossiers d’investissement reçus et examinés par le CRI avant leur soumission à la CRUI pour émettre un avis définitif s’élève à 223, dont 127 ont reçu un avis favorable.

Ces 127 projets approuvés vont permettre la création d’environ 5.426 postes d’emploi et d’attirer plus de 1,6 milliard de dirhams d’investissements dans la région.

Selon le directeur général du CRI de l’Oriental, Mohamed Sabri, cette performance s’explique par les mesures de simplification des procédures et d’accompagnement prônées par le CRI au profit des investisseurs durant la période d’élaboration, de présentation et de traitement de leurs dossiers.

Cette hausse est aussi le fruit de la réduction notable des délais de traitement et de validation des dossiers d’investissement, qui ont été ramenés à 17 jours en moyenne en 2020, contre plus de 100 jours auparavant.

Par ailleurs, il est à noter la création de l’Observatoire de l’investissement de la région de l’Oriental, ayant pour but de permettre aux investisseurs et aux professionnels d’avoir un accès illimité à une Data complète sur la région, de visualiser les différentes données statistiques démographiques, économiques, sociales et sectorielles, mais aussi d’accéder à des plateformes d’aide à l’investissement développées exclusivement par le CRI de l’Oriental.

Ces réalisations sont de bon augure pour la dynamique de l’investissement dans l’Oriental, appelée à se consolider grâce à la nouvelle vocation du CRI en tant que co-constructeur des stratégies de développement territorial et de promotion de la région.

A rappeler que la réforme des CRI, entamée par le gouvernement en application des Hautes instructions royales, s’articule autour de trois axes principaux dont la restructuration des CRI à travers leur transformation en établissements publics dotés de l’autonomie administrative et financière tout en élargissant leur domaine d’action et de compétences.

Le deuxième porte sur la création d’une commission régionale unifiée de l’investissement en fusionnant l’ensemble des anciennes commissions régionales chargées de l’investissement dans le but d’améliorer les procédures de prise de décision et garantir un traitement intégré et cohérent dans des délais ne dépassant pas 30 jours.

Quant au troisième axe, il porte sur la simplification des procédures et mesures liées aux dossiers d’investissement aux niveaux régional et central, tout en optant pour la déconcentration administrative en ce qui concerne le traitement et l’octroi des autorisations nécessaires pour la réalisation de projets d’investissement.