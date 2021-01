Le CVE adopte un avenant au contrat-programme pour la relance du tourisme

mercredi, 6 janvier, 2021 à 17:49

Rabat – Le Comité de Veille Économique (CVE) a adopté, mercredi à Rabat, en marge de sa 11ème réunion, un avenant au contrat programme pour la relance du secteur touristique.

Cet avenant vise, entre autres, la prise en charge des salariés et des stagiaires sous contrat d’insertion des sociétés d’intérim disposant de contrats avec les établissements d’hébergement touristique classés, les agences de voyage et les sociétés de transport touristique conclus avant février 2020, qui bénéficieront d’une indemnité couvrant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.

Il comporte également des dispositions spécifiques au secteur du transport touristique qui stipulent que la condition de l’obligation d’avoir l’avis de la commission nationale des transports avant la reprise d’exploitation des autorisations de transport touristique non exploitées depuis plus d’une année, ne sera pas appliquée pendant l’année 2021.

Les véhicules ayant obtenu leurs autorisations d’exploitation avant la signature de l’avenant bénéficient d’un délai supplémentaire d’exploitation d’une année. Cette dernière mesure devrait permettre aux opérateurs du transport touristique et aux sociétés de location de véhicules sans chauffeur de pouvoir reporter les échéances des crédits contractés auprès des banques et des sociétés de financement.

Au vu de la persistance des effets négatifs de la crise sur certaines branches sensibles, le CVE a également décidé de proroger les contrats-programmes relatifs au secteur de l’évènementiel et des traiteurs et celui des parcs d’attraction et de jeux jusqu’au 31 mars 2021, et de prolonger les mesures d’appui qui leur sont dédiées, notamment, l’octroi de l’indemnité forfaitaire mensuelle de 2.000 dirhams pour les affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), et ce afin de préserver les emplois.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion du CVE, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, Nadia Fettah Alaoui, a indiqué que le secteur du tourisme a bénéficié d’une extension de son contrat programme, puisque ce secteur connaît une crise exceptionnelle et inédite, et continue malheureusement de croiser des difficultés pour le redémarrage de son activité.

L’avenant au contrat-programme porte essentiellement sur l’extension des mesures sociales au profit des employés du secteur du tourisme, jusqu’à fin mars 2021, ainsi que l’intégration des intérimaires touristiques, a-t-elle précisé, notant qu’il s’agit également de la prolongation des agréments des transporteurs touristiques afin de leur permettre de revoir les conditions et les durées de leurs contrats avec les bailleurs de fonds et les banquiers.

S’agissant des guides touristiques, il a été décidé de proroger la durée de régularisation de leurs situations, afin de leur permettre de continuer de bénéficier à la fois de l’appui de 2.000 dirhams d’indemnité et de la couverture sociale, a-t-elle ajouté.