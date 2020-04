Le CVE s’apprête à mettre au point un plan de relance intégré de l’économie nationale

mercredi, 29 avril, 2020 à 19:52

Rabat- Le Comité de veille économique (CVE) a lancé les travaux pour mettre au point un plan de relance intégré et cohérent de l’économie nationale, a-t-on indiqué à l’issue de la sixième réunion du CVE, tenue mercredi en mode visioconférence.

“Ce plan s’appuiera sur des plans de relance sectoriels, en tenant compte de la phase de redémarrage propre à chacun de ces secteurs selon ses spécificités”, précise un communiqué du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration dans, ajoutant que les membres du CVE ont acté les principes fondateurs du plan global et les mécanismes transverses d’appui à la relance y afférents.

Le prochain CVE examinera particulièrement des solutions de financement long terme, adaptables à chaque secteur, pour soutenir la reprise des grandes entreprises, assortie d’une réduction des délais de paiement et pour appuyer le redémarrage des PME et TPE opérant dans les différents secteurs d’activité, relève la même source.

Et d’enrichir que des dispositifs de stimulation de la demande seront également discutés dans les prochains CVE, avec une attention particulière à la promotion du contenu local.

Ainsi, les membres du Comité ont, également, convenu du format et du contenu des plans sectoriels qui devraient être modulés en fonction des spécificités intrinsèques de chaque secteur, poursuit le communiqué, notant que ces plans de relance sectoriels, une fois finalisés, seront soumis à l’appréciation du CVE pour consolidation et mise en cohérence dans le cadre d’un plan de relance global qui sera communiqué avant la date de la fin de l’Etat d’urgence sanitaire.

En outre, les travaux de cette réunion ont été aussi marqués par la présentation de la situation économique et financière globale du Maroc, en se basant sur les indicateurs conjoncturels les plus actualisés. L’examen de ces indicateurs a permis de cerner l’évolution de la situation macroéconomique du pays et les tendances conjoncturelles observées au niveau des principaux secteurs d’activité.

Par ailleurs, le CVE a pris connaissance du KIT de reprise d’activité présenté par la CGEM et l’a félicité pour cette initiative qui devrait guider les mesures préventives et sanitaires des entreprises pour assurer une sécurité maximale à leurs employés et à leurs clients, ajoute le ministère.

Au terme de cette réunion, les membres du CVE ont réitéré leur engagement à œuvrer pour la mise en place des conditions propices au redémarrage de l’activité économique, en totale conformité avec les exigences qui s’imposent en termes de sécurité sanitaire et son corolaire la préservation de la santé des citoyens qui demeure au centre des préoccupations du Maroc, fait savoir le communiqué, ajoutant que le prochain comité se tiendra le vendredi 8 mai 2020 à 14H.