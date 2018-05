“CyFy Africa 2018”: Le gotha mondial de l’innovation et des technologies en conclave à Tanger

vendredi, 11 mai, 2018 à 11:42

Cette action sociale organisée récemment avec l’appui de la province et la délégation de la santé, vise à rapprocher les soins de santé de la population démunie des zones montagneuses et à améliorer les prestations médicales au profit du monde rural en harmonie avec la philosophie et l’esprit de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), indique un communiqué à cet effet.