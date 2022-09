Dakar: La lutte contre le changement climatique “devient plus que jamais urgente” (Mme Benali)

jeudi, 15 septembre, 2022 à 18:38

Dakar – Les événements “extrêmes et sans précédent” qui ont marqué l’année 2022 notamment en terme sécheresse, d’inondations ou d’incendies de forêts, “montrent à quel point la lutte contre le changement climatique devient plus que jamais urgente”, a affirmé, jeudi à Dakar, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leila Benali.